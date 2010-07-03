СМИ сообщили о возможной встрече Путина и Мэй на саммите G20

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Лондон и Москва могут организовать встречу Терезы Мэй и Владимира Путина на саммите G20 в Осаке. Об этом пишет в своей статье редактор дипломатического отдела The Guardian Патрик Уинтур.

"Великобритания и Россия рассматривают возможности потепления в отношениях", – заявил британский журналист. По его словам, стороны обсуждают возможную встречу российского лидера и британского премьера на саммите в Японии в конце июня. При этом Уинтур не уточнил, откуда ему известно о подобных планах.

Как отмечает издание, первая после инцидента в Солсбери встреча Путина и Мэй может состояться, если обе стороны будут уверены в ее продуктивности и смогут обозначить общую повестку. The Guardian также пишет, что саммит G20 станет последним международным визитом Терезы Мэй на посту главы правительства Соединенного Королевства.

7 июня Тереза Мэй официально ушла с поста лидера Консервативной партии Великобритании. Свое решение она объяснила сложностями с выполнением решения избирателей по Brexit. При этом Мэй останется на посту премьера до тех пор, пока партия не изберет ее преемника.

По итогам первого тура необходимую поддержку получили семь из десяти кандидатов на пост премьера. В предвыборной гонке участвуют министр окружающей среды Майкл Гоув, министр здравоохранения Мэттью Хэнкок, министр внутренних дел Саджид Джавид, бывший министр по Brexit Доминик Рааб и министр международного развития Рори Стюарт. Имя победителя станет известно после 22 июля.