Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

21:41

Десять кандидатов претендуют на пост премьера Британии

за рубежом политика

21:41

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/ZUMA/Tom Nicholson

Десять кандидатов поборются за пост лидера британской Консервативной партии и премьер-министра, передает РИА Новости.

В их число вошли экс-глава МИД Борис Джонсон, министр здравоохранения Мэттью Хэнкок, министр природных ресурсов Майкл Гоув, действующий глава МИД Джереми Хант, министра по вопросам Brexit Доминик Рааб, министра международного развития Рори Стюарт, глава МВД Саджид Джавид, бывший лидер палаты общин Андреа Лидсом, министр труда и пенсий Эстер Макви и представитель Минфина при палате общин Марк Харпер. Букмекеры и политологи считают, что лидерами гонки являются Джонсон, Хант, Рааб и Гоув.

Процесс выборов должен завершиться во второй половине июля. До этого времени пост будет занимать Тереза Мэй.

7 июня она официально покинула его. Причиной Мэй назвала сложности с исполнением решения избирателей, проголосовавших за Brexit. В течение последних месяцев она подвергалась критике со стороны коллег по партии за неспособность завершить процедуру выхода Великобритании из состава ЕС.

Мэй уже уведомила парламентский "Комитет 1922", который объединяет всех депутатов от партии, включая тех, кто не занимает должности в парламенте и правительстве. В течение последних месяцев Мэй подвергалась критике со стороны коллег по партии за неспособность завершить процедуру выхода Великобритании из состава ЕС.

Евросоюз тем временем закончить подготовку к выходу Великобритании из состава сообщества без соглашения. Великобритания рассчитывала сделать это к середине апреля. Но парламент дважды отказался одобрить проект соглашения Brexit, предложенный Терезой Мэй. При этом выходить из ЕС без соглашения британский парламент тоже не хотел.

Читайте также

за рубежом политика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика