Десять кандидатов претендуют на пост премьера Британии

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Десять кандидатов поборются за пост лидера британской Консервативной партии и премьер-министра, передает РИА Новости.

В их число вошли экс-глава МИД Борис Джонсон, министр здравоохранения Мэттью Хэнкок, министр природных ресурсов Майкл Гоув, действующий глава МИД Джереми Хант, министра по вопросам Brexit Доминик Рааб, министра международного развития Рори Стюарт, глава МВД Саджид Джавид, бывший лидер палаты общин Андреа Лидсом, министр труда и пенсий Эстер Макви и представитель Минфина при палате общин Марк Харпер. Букмекеры и политологи считают, что лидерами гонки являются Джонсон, Хант, Рааб и Гоув.

Процесс выборов должен завершиться во второй половине июля. До этого времени пост будет занимать Тереза Мэй.

7 июня она официально покинула его. Причиной Мэй назвала сложности с исполнением решения избирателей, проголосовавших за Brexit. В течение последних месяцев она подвергалась критике со стороны коллег по партии за неспособность завершить процедуру выхода Великобритании из состава ЕС.

Мэй уже уведомила парламентский "Комитет 1922", который объединяет всех депутатов от партии, включая тех, кто не занимает должности в парламенте и правительстве. В течение последних месяцев Мэй подвергалась критике со стороны коллег по партии за неспособность завершить процедуру выхода Великобритании из состава ЕС.

Евросоюз тем временем закончить подготовку к выходу Великобритании из состава сообщества без соглашения. Великобритания рассчитывала сделать это к середине апреля. Но парламент дважды отказался одобрить проект соглашения Brexit, предложенный Терезой Мэй. При этом выходить из ЕС без соглашения британский парламент тоже не хотел.

