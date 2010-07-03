Возможный преемник Мэй признался, что употреблял наркотики

Возможный преемник Терезы Мэй на посту главы Консервативной партии Великобритании Майкл Гоув признался, что более 20 лет назад принимал наркотики и теперь сожалеет об этом. Слова политика приводит газета Daily Mail.

"Я употреблял наркотики несколько раз на светских мероприятиях более, чем 20 лет назад", – рассказал Гоув изданию. "Тогда я был молодым журналистом. Это было ошибкой", – подчеркнул 51-летний политик, который сейчас занимает должность министра по вопросам окружающей среды. При этом, по словам Гоува. он не считает, что ошибки прошлого лишают его права претендовать на пост главы Консервативной партии.

7 июня Тереза Мэй официально ушла с поста лидера Консервативной партии Великобритании. Свое решение она объяснила сложностями с выполнением решения избирателей по Brexit. При этом Мэй останется на посту премьера до тех пор, пока партия не изберет ее преемника.

Сейчас на этот пост претендуют более десяти кандидатов. По мнению экспертов, наибольшие шансы имеют экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб и Майкл Гоув.