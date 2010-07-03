Тереза Мэй официально оставила пост лидера консерваторов

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Тереза Мэй официально покинула пост лидера Консервативной партии Великобритании. При этом она останется на посту премьера до тех пор, пока партия не изберет ее преемника, сообщает BBC.

Свое решение Мэй объяснила сложностями с выполнением решения избирателей, которое те определили, проголосовав за Brexit. Мэй уже уведомила парламентский "Комитет 1922", который объединяет всех депутатов от партии, включая тех, кто не занимает посты в парламенте и правительстве.

"Комитет 1922" объявил о начале выдвижения кандидатов в новые лидеры партии. Кандидатуры принимаются до 17:00 понедельника, 10 мая. После этого партия обнародует полный список претендентов.

О желании бороться за этот пост объявили пока 11 политиков. В качестве фаворитов СМИ называют экс-главу МИД Бориса Джонсона, нынешнего министра Джереми Ханта, бывшего лидера палаты общин Андреа Лидсом и министра окружающей среды Майкла Гоува.

Тереза Мэй стала премьером в июле 2016 года. До этого она занимала пост министра внутренних дел и министра по делам женщин и равноправия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что уход Мэй продиктован сезонностью: "Логично: June ends May" (Май заканчивается с наступлением июня).