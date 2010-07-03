Борис Джонсон лидирует в гонке за место премьера Великобритании

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон получил большинство голосов по итогам первого раунда голосования за место лидера Консервативной партии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на британские СМИ.
Джонсон набрал 114 голосов, было необходимо 17. Второе место занял действующий глава МИД страны Джереми Хант (43 голоса).
"Спасибо моим друзьям и коллегам в Консервативной и Юнионистской партиях за вашу поддержку. Я рад, что победил в первом туре, но впереди еще долгий путь", – заявил Джонсон.
По итогам первого тура поддержку для продолжения участия получили 7 кандидатов из 10. В предвыборной гонке участвуют министр окружающей среды Майкл Гоув, министр здравоохранения Мэттью Хэнкок, министр внутренних дел Саджид Джавид, бывший министр по Brexit Доминик Рааб и министр международного развития Рори Стюарт. Имя победителя станет известно после 22 июля.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй решила отказаться от руководства Консервативной партией из-за сложностей с выходом Великобритании из ЕС. Парламент Великобритании много раз отвергал сделку по Brexit, и Brexit пришлось отложить на 31 октября 2019 года.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.