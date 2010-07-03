Борис Джонсон лидирует в гонке за место премьера Великобритании

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Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон получил большинство голосов по итогам первого раунда голосования за место лидера Консервативной партии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на британские СМИ.

Джонсон набрал 114 голосов, было необходимо 17. Второе место занял действующий глава МИД страны Джереми Хант (43 голоса).

"Спасибо моим друзьям и коллегам в Консервативной и Юнионистской партиях за вашу поддержку. Я рад, что победил в первом туре, но впереди еще долгий путь", – заявил Джонсон.

По итогам первого тура поддержку для продолжения участия получили 7 кандидатов из 10. В предвыборной гонке участвуют министр окружающей среды Майкл Гоув, министр здравоохранения Мэттью Хэнкок, министр внутренних дел Саджид Джавид, бывший министр по Brexit Доминик Рааб и министр международного развития Рори Стюарт. Имя победителя станет известно после 22 июля.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй решила отказаться от руководства Консервативной партией из-за сложностей с выходом Великобритании из ЕС. Парламент Великобритании много раз отвергал сделку по Brexit, и Brexit пришлось отложить на 31 октября 2019 года.