Песков уточнил позицию Кремля по применению закона об оскорблении госсимволов

В Кремле внимательно следят за исполнением закона об оскорблении госсимволов, его нормы не должны распространяться на критику представителей власти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию сюжета одного из телеканалов о том, что министерству внутренних дел указали на необходимость прекращения практики применения закона в отношении критики конкретных чиновников.
"С самого начала речь шла о том, что будет тщательно контролироваться правоприменительная практика в отношении этого закона. Действительно, в нем идет речь об оскорблении символов власти, символов государственности, и в данном случае это никак не может проецироваться на критику представителей власти", – приводит слова Пескова ТАСС.
Он отметил, что отдельные случаи применения этого закона вызывают интерес.
Пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции или органам власти был подписан 18 марта. Документ запрещает распространение информации в неприличной или унижающей достоинство форме.
23 апреля суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти. Жителя Малых Вишер оштрафовали на 30 тысяч рублей. Его признали виновным по административной статье о неуважении к обществу, госсимволам и органам власти.
В конце марта мужчина разместил в интернете два поста. Как установил суд, записи в неприличной форме оскорбляли человеческое достоинство и общественную нравственность и выражали неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющую государственную власть.
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