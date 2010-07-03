Роскомнадзор проводит работу со СМИ для исполнения закона о неуважении к власти

Территориальные органы Роскомнадзора проводят профилактическую работу с редакциями СМИ для выработки механизма исполнения закона о неуважении к власти, сообщает Агентство "Москва".

В ведомстве отметили, что это позволит прекратить распространение противоправной информации без привлечения к СМИ к ответственности.

"В рамках профилактических мер Роскомнадзор фиксирует реакцию редакций средств массовой информации на законные требования территориальных органов ведомства", – подчеркнули в пресс-службе Роскомнадзора.

18 марта президент России Владимир Путин подписал закон о неуважении к власти. Документ подразумевает блокировку в Сети информации, которая содержит явное неуважение к обществу, государству, официальным символам страны и органам власти.

При обнаружении подобной информации генпрокурор РФ или его заместители должны обратиться в Роскомнадзор с требованием удалить материал. В ведомстве определит провайдера хостинга и уведомит его о необходимости удалить противоправную информацию. Если они не подчинятся, доступ к ресурсу будет ограничен.

