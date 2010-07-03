Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти

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Суд города Чудово Новгородской области оштрафовал жителя Малых Вишер на 30 тысяч рублей. Его признали виновным по административной статье о неуважении к обществу, госсимволам и органам власти, передает "Интерфакс".

31 марта мужчина разместил в интернете два поста. Как установил суд, записи в неприличной форме оскорбляли человеческое достоинство и общественную нравственность и выражали неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющую государственную власть.

Руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павер Чиков назвал это первым случаем применения новой статьи.

По данным СМИ, нарушителя зовут Юрий Картыжев. Утверждается, что речь идет о размещении записей с неуважением к главе государства.

Пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции или органам власти был подписан 18 марта. Документ запрещает распространение информации в неприличной или унижающей достоинство форме.

В начале апреля Генпрокуратура опровергла применение закона о неуважении к госсимволам, о котором писали СМИ.

