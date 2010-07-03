В Генпрокуратуре опровергли применение закона о неуважении к госсимволам

Генпрокуратура РФ опровергла сообщения о том, что ведомство якобы впервые применило закон о неуважении к госсимволам, потребовав у СМИ Ярославля удалить одну из новостей.
"Данная информация не соответствует действительности. Мы к этой истории никакого отношения не имеем", − заверил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в разговоре с "Интерфаксом".
Ранее ряд СМИ писали, что Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора обратиться к ярославским изданиям, чтобы те удалили новость об оскорбительном граффити про президента.
В марте Совфед одобрил закон о неуважении к госсимволам. За такие публикации вводятся штрафы в размере от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф в 100–200 тысяч рублей либо административный арест до 15 суток.
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