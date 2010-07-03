Путин ответил на вопрос о своем преемнике

Владимир Путин ответил на вопрос о преемнике в ходе интервью британской газете Financial Times. По его словам, он думает об этом с 2000 года, однако конечный выбор за избирателями.
"Ситуация меняется и требования к людям меняются, но в конечном счете решение должно быть принято гражданами России. Не важно, что и как делает действующий лидер, не важного кого или как он представляет, решающий голос за избирателем", – заявил Путин.
Он также отметил, что действующий президент может поддержать какую-либо кандидатуру, и эта поддержка может оказаться существенной в том случае, если люди уважают преемника и верят ему.
На вопрос, не должна ли Госдума утверждать президента в должности, Путин заявил, что политическая российская система отличается от британской и главу государства определяют не в правящей партии, а путем тайного голосования граждан.
Ранее Владимир Зеленский обратился к Путину с просьбой вернуть украинских моряков, арестованных в России по обвинению в нарушении госграницы.
Путин возглавляет страну с 2000 года. С 2008 по 2012 он был премьер-министром, после чего вернулся на должность президента.
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