Путин рассказал, как борется с ленью

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Владимир Путин во время прямой линии на вопрос школьника, как он борется с ленью, ответил, что нет более эффективного средства для борьбы с ленью, как начать работать.

Президент России отметил, что, по мнению психологов, лень – это естественное состояние человека, когда организм требует отдыха. "И отдыхать нужно, нужно уметь отдыхать. Но нет никакого другого способа бороться с ленью, кроме как начать работать", – заключил Путин.

Владимир Путин провел 17-ю прямую линию. За 4 часа 08 минут президент обсудил с россиянами уровень жизни в стране, доходы граждан, ответил на вопросы по здравоохранению. Также в ходе прямого эфира глава государства затронул темы мусорной реформы, "китовой тюрьмы" и зарплат чиновников. Глава государства общается с жителями страны в таком формате уже в 17-й раз.

Заявки на вопрос президенту принимали до самого конца программы. Задать свой вопрос Путину можно было при помощи телефонного звонка, СМС-сообщения, видеообращения, через бесплатные приложения для смартфонов "Москва – Путину" или ОК Live.

Прошлогодняя прямая линия продолжалась 4 часа 17 минут. В студии не было зрителей, на связи с президентом были губернаторы и члены правительства, которым президент переадресовывал вопросы. Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года – 4 часа 47 минут.

