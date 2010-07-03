Путин заявил, что лично контролирует проблему роста тарифов ЖКХ

Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что лично контролирует вопросы, связанные с ростом тарифов ЖКХ.
"Я сейчас не буду вдаваться в детали и подробности, но хочу, чтобы те, кто задает этот вопрос, знали, таких вопросов много, что они не уходят из-под контроля правительства и из-под моего личного контроля", – сказал президент.
Владимир Путин провел 17-ю прямую линию. Она продолжалась 4 часа 8 минут. За это время в прямом эфире президент успел ответить на 81 вопрос.
Заявки на вопрос президенту принимали до самого конца программы. Задать свой вопрос Путину можно было при помощи телефонного звонка, СМС-сообщения, видеообращения, через бесплатные приложения для смартфонов "Москва – Путину" или ОК Live.
Прошлогодняя прямая линия продолжалась 4 часа 17 минут. В студии не было зрителей, на связи с президентом были губернаторы и члены правительства, которым президент переадресовывал вопросы.
Прямая линия – ежегодная сессия общения президента России с россиянами в прямом эфире. Путин в режиме видеомоста отвечает на наиболее актуальные вопросы, которые волнуют граждан страны.
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