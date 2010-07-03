Минтранс Подмосковья взял на контроль ремонт улицы в Балашихе

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья взяло на контроль ремонт улицы Комсомольской в Балашихе после вопроса, который задали местные жители Владимиру Путину в ходе прямой линии. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства.

"Администрация Балашихи включила улицу Комсомольскую в план ремонта за счет средств местного бюджета. Завершить ремонт дороги планируется к августу", – приводятся в сообщении слова главы Минтранса Подмосковья Алексея Гержика.

В пресс-службе отметили, что всего в текущем году планируют отремонтировать около 50 дорог.

20 июня проходит 17-я прямая линия с Владимиром Путиным. Президент отвечает на вопросы граждан, которые касаются политики, экономики, а также международной обстановки и социальной сферы.

Заявления Путина, сделанные во время прямой линии, читайте в онлайн-трансляции сайта Москва 24.

