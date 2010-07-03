Georgian Airways подаст иск против РФ из-за запрета полетов

Фото: depositphotos/sikaraha

Georgian Airways готовит иск в Европейский суд против Минтранса РФ на 25 миллионов долларов в связи с запретом прямых полетов из России. В грузинской авиакомпании считают, что запрет наносит финансовый ущерб и нарушает права потребителей, сообщает ТАСС.

В заявлении перевозчика говорится, что формальной причиной запрета послужила задолженность Georgian Airways перед российской аэронавигацией на 800 тысяч долларов и низкое качество программы авиационной безопасности Georgian Airways.

"Во-первых, Georgian Airways с ответственностью заявляет, что не имеет ни одного цента задолженности перед российской аэронавигационной службой. Несмотря на то, что за аэронавигационные сборы платит в три раза больше, чем российские авиакомпании", – отметили в компании.

Также грузинская сторона утверждает, что Georgian Airways работает на рынке 27 лет, является членом IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта) и ни в одной стране не сталкивалась с проблемами безопасности полетов.

Кроме того, компания регулярно проходит аудит IOSA (Аудит по безопасности Международной ассоциации воздушного транспорта), и нареканий со стороны европейских стран никогда нареканий не было.

С 8 июля Владимир Путин запретил полеты в Грузию российским авиакомпаниям, а Минтранс – полеты грузинских перевозчиков в Россию. В Москве обещали подумать об отмене запрета, когда Грузия вернется в "нерусофобское русло".