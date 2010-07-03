Президент Грузии захотела уменьшить зависимость от России

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что стране необходимо уменьшить экономическую зависимость от России.

Выступая на международном форуме MEDEF во Франции, она подчеркнула, что Тбилиси движется в западном направлении, поэтому республике необходимо минимизировать влияние Москвы.

"Для этого нам необходимо больше европейских инвестиций, больше туристов из Европы, больше европейских потребителей нашей продукции", – сказала Зурабишвили.

Кроме того, глава Грузии обвинила Россию в "ежедневных провокациях", передает РИА Новости.

Также Зурабишвили заявила, что Москва "играет на наших нервах и желает очертить нам рамки, при которых Грузия потеряет главные завоевания – стабильность, демократию и европейский путь".

Ранее президент Грузии указала, что диалог между странами может возобновиться в случае изменения позиции России.

В свою очередь заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что если Тбилиси хочет наладить диалог, нужны конкретные шаги, а не заявления с условиями.

С 8 июля Владимир Путин запретил полеты в Грузию российским авиакомпаниям, а Минтранс – полеты грузинских перевозчиков в Россию.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что Москва подумает об отмене запрета, когда Грузия вернется в "нерусофобское русло".

29 июля стало известно, что грузинская авиакомпания Georgian Airways понесла ущерб в 25 миллионов долларов после запрета прямых полетов в Россию.