В Грузии заявили о многомиллионных убытках после запрета полетов в Россию

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Грузинская авиакомпания Georgian Airways понесла ущерб в 25 миллионов долларов после запрета прямых полетов в Россию, передает РИА Новости со ссылкой на Sputnik Грузия.

Представители Georgian Airways отметили, что вернуть пришлось 80% реализованных билетов, при этом количество желающих приобрести авиабилеты также резко сократилось.

Руководство компании попросило правительство страны о финансовой помощи, власти пообещали частично компенсировать ущерб.

Обострение российско-грузинских отношений началось 20 июня. В этот день в Тбилиси прошли антиправительственные и антироссийские акции протеста. Митингующие были против участия делегатов из России в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. На фоне беспорядков президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Москва заинтересована в общественном расколе ее страны.

21 июня Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям летать в Грузию. Запрет начал свое действие 8 июля. 18 июля был уволен генеральный директор телеканала "Рустави 2" Ника Гварамия – ранее ведущий этого телеканала Георгий Габуния в прямом эфире нецензурно высказался в адрес главы российского государства. Днем позже в МИД России заявили, что тема санкций против грузинской стороны закрыта.