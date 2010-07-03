Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией

14:19
14:19
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Фото: EPA/IRAKLI GEDENIDZE/ТАСС
Диалог между Тбилиси и Москвой может возобновиться в случае изменения позиции России, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу Euronews.
"Нам будет необходимо четко понять, что произошли изменения в позиции России по отношению к такому маленькому соседу, как мы. Также [России] необходимо признать, что отношения не могут строиться на принуждении", – подчеркнула она.
Зурабишвили напомнила, что страны не имеют дипломатических отношений с 2008 года.
С 8 июля Владимир Путин запретил полеты в Грузию российским авиакомпаниям, а Минтранс – полеты грузинских перевозчиков в Россию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что Москва подумает об отмене запрета, когда Грузия вернется в "нерусофобское русло".
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников утверждал, что Россия готова двигаться к постепенному снятию ограничений с Грузии, если эта страна будет готова к сотрудничеству. Глава МИД Сергей Лавров говорил, что Россия отменит запреты, если угрозы безопасности россиян устранят.
Такие инициативы – реакция на июньские антироссийскими акции в Грузии. Поводом стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
Негативную реакцию вызвало то, что председатель организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. По его же словам, туда его посадила принимающая сторона в соответствии с протоколом мероприятия.
Сюжет: Ситуация в Грузии
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