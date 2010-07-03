Лавров назвал условие снятия запрета на полеты в Грузию

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Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия рассмотрит возможность отмены запрета на полеты в Грузию, если будут устранены угрозы безопасности россиян.

"Мы хотим дружить и сотрудничать на благо граждан России и Грузии", – заявил министр в интервью сайту "Аргументы и факты".

По его словам министра, отношения властей Грузии и оппозиции – внутреннее дело страны, в которое Россия не собирается вмешиваться.

В то же время он указал, что РФ беспокоят попытки некоторых деятелей "разжигать русофобские настроения, поссорить наши народы".

Он отметил, что в этой связи Москва ожидает от руководства Грузии "скорейшего осознания ущербности и опасности дальнейшего раскручивания антироссийской истерии".

Отношения РФ и Грузии ухудшились после 20 июня. Тогда в Тбилиси вспыхнули акции протеста. Поводом послужил инцидент во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), когда российский делегат Сергей Гаврилов, следуя протоколу, сел в кресло спикера парламента.

Это вызвало возмущение представителей грузинской оппозиции, которые пошли на штурм здания парламента. Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия прекратила авиасообщение с Грузией. Российские депутаты предложили ввести санкции, однако Владимир Путин не поддержал эту инициативу.