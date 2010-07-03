"Мочиться в вино". Гендиректор "Рустави 2" – о поставке напитков в Россию

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Гендиректор грузинского телеканала "Рустави 2" Николоз Гварамия заявил, что готов мочиться в вино и минералку, которую поставляют в Россию, сообщает газета "Взгляд".

"Теперь мы должны сказать, что Путин хороший, чтобы кто-то боржоми, вино и набеглави ввозил в Россию? Да я мочился во все это! Мне все равно! Мы страна или торговый объект?" – заявил Гварамия.

Он предложил производителям поставлять продукцию Украине.

7 июля ведущий телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния в прямом эфире позволил себе нецензурные высказывания в адрес Владимира Путина. Из-за инцидента здание телеканала закидали вениками, яйцами и бутылками. Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию.

Телекомпания уже принесла извинения за высказывания своего ведущего. После инцидента "Рустави 2" покинули некоторые сотрудники. Габунию отстранили от эфиров, но увольнять насовсем отказались.

Поступок ведущего раскритиковала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она призвала российские власти воздержаться от эскалации напряженности в двусторонних отношениях.

В Кремле назвали оскорбление "большим позором для грузин". В Госдуме призвали экстрадировать в Россию ведущего. В МИД РФ назвали инцидент "бедой Грузии". Телеведущая Ксения Собчак считает, что слова Габунии показывают его слабость и выглядят нелепо. Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил за привлечение к уголовной ответственности журналиста.

Владимир Путин позднее сообщил, что не будет инициировать возбуждение уголовного дела.

А мать журналиста – заслуженная артистка Грузинской ССР Джульетта Вашакмадзе – была шокирована общественным резонансом вокруг своего сына.