В Совфеде отвергли условия для примирения с Грузией

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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что, если Тбилиси хочет наладить диалог, нужны конкретные шаги, а не заявления с условиями. Так он прокомментировал недавние слова президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая отметила, что страна ожидает четкого сигнала об изменении позиции России по отношению к "такому маленькому соседу", как Грузия.

Для возобновления диалога неприемлемо выставление условий, сказал Джабаров. По его мнению, вместо заявлений Грузии стоило бы предложить России конкретные шаги по восстановлению отношений.

"Если страна хочет возобновить отношения со своим соседом, с которым ее связывает дружба, то никаких условий делать не надо. Что имеется в виду? Наш президент сказал, что мы с огромным уважением относимся к грузинскому народу. Именно поэтому мы не вводили никаких санкций после тех безобразных акций по “Рустави 2”, которые имели место два месяца назад. Что они еще хотят? Мы ни на каких условиях не будем рассматривать улучшение отношений. Мы свое отношение к грузинскому народу уже высказали – оно позитивное. Если Грузия хочет дружить с Россией, надо не делать какие-то непонятные заявления, а давать конкретные предложения", – сказал сенатор в разговоре с ИА "НСН".

В 2008 году были прекращены дипломатические отношения России и Грузии после пятидневной войны. В ходе конфликта между Грузией, Абхазией и Южной Осетией Москва признала независимость самопровозглашенных республик.

Сейчас между Грузией и Россией сохраняются отношения на уровне секций интересов, действующих при посольствах Швейцарии в Москве и Тбилиси.

С 8 июля Владимир Путин запретил полеты в Грузию российским авиакомпаниям. Министерство транспорта запретило также грузинским авиакомпаниям летать в Россию.

Такое решение было принято после акций протеста, которые проходили в Грузии в июне этого года. Поводом для акций, в свою очередь, стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Негативную реакцию населения Грузии вызвало то, что председатель организации депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента, хотя туда его посадила принимающая сторона в соответствии с протоколом мероприятия.

