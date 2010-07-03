Названа сумма задолженности грузинских авиакомпаний

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Задолженность авиакомпаний Грузии перед Россией оценивается в миллиард долларов, сообщила РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.

Речь о долге за аэронавигационное обслуживание.

По словам Петровой, еще десять лет назад министерство экономического развития Грузии согласилось с наличием просроченной задолженности перед "Госкорпорацией по ОрВД" и представила график ее погашения. Однако задолженность не погашается.

Ранее стало известно, что туристический сектор Грузии потерял до 60 миллионов долларов от уменьшения числа путешественников из России.

Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию с 8 июля, а Минтранс запретил полеты грузинских перевозчиков в Россию. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Москва подумает об отмене запрета, когда Грузия вернется в "нерусофобское русло".

Инициативы связаны с июньскими антироссийскими акциями в Грузии. Поводом стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Особое возмущение вызвало то, что председатель организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Однако он сказал, что туда его посадила принимающая сторона в соответствии с протоколом мероприятия.