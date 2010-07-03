В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов

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Туристический сектор Грузии потерял до 60 миллионов долларов от уменьшения числа путешественников из России, заявил

премьер-министр Мамука Бахтадзе.

В то же время он отметил положительную динамику в регионе Аджария. Там по сравнению с прошлым годом туризм вырос на 40 процентов. Премьер добавил, что важно помогать всем бизнесменам, занятым в этой сфере.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways понесла ущерб в 25 миллионов долларов после запрета прямых полетов в Россию. Пришлось вернуть 80% билетов, при этом число желающих приобрести авиабилеты также резко сократилось. Руководство компании попросило правительство страны о финансовой помощи, власти пообещали частично компенсировать ущерб.

Спрос на отдых в Грузии упал в четыре раза. Меньше 2% туристов из России выбрали эту страну для отдыха после запрета на прямой перелет. В прошлом году их было больше 7%.

Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию с 8 июля, а Минтранс запретил полеты грузинских перевозчиков в Россию. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Москва подумает об отмене запрета, когда Грузия вернется в "нерусофобское русло".

Инициативы связаны с июньскими антироссийскими акциями в Грузии. Поводом стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Особое возмущение вызвало то, что председатель организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Однако он сказал, что туда его посадила принимающая сторона в соответствии с протоколом мероприятия.