В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов

15:24
15:24
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE
Туристический сектор Грузии потерял до 60 миллионов долларов от уменьшения числа путешественников из России, заявил
премьер-министр Мамука Бахтадзе.
В то же время он отметил положительную динамику в регионе Аджария. Там по сравнению с прошлым годом туризм вырос на 40 процентов. Премьер добавил, что важно помогать всем бизнесменам, занятым в этой сфере.
Грузинская авиакомпания Georgian Airways понесла ущерб в 25 миллионов долларов после запрета прямых полетов в Россию. Пришлось вернуть 80% билетов, при этом число желающих приобрести авиабилеты также резко сократилось. Руководство компании попросило правительство страны о финансовой помощи, власти пообещали частично компенсировать ущерб.
Спрос на отдых в Грузии упал в четыре раза. Меньше 2% туристов из России выбрали эту страну для отдыха после запрета на прямой перелет. В прошлом году их было больше 7%.
Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию с 8 июля, а Минтранс запретил полеты грузинских перевозчиков в Россию. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Москва подумает об отмене запрета, когда Грузия вернется в "нерусофобское русло".
Инициативы связаны с июньскими антироссийскими акциями в Грузии. Поводом стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Особое возмущение вызвало то, что председатель организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Однако он сказал, что туда его посадила принимающая сторона в соответствии с протоколом мероприятия.
Сюжет: Ситуация в Грузии
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: