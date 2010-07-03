МИД РФ прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

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В МИД РФ прокомментировали установку Грузией блокпоста на территории Южной Осетии.

В министерстве заявили, что Тбилиси целенаправленно нагнетает напряженность "посредством провокационных акций и политико-пропагандистских кампаний" при поддержке стран Запада.

Как говорится в сообщении, провокационные действия осуществлены на фоне многократного отказа Тбилиси от предложения Цхинвала по делимитации и демаркации границы.

В среду, 28 августа Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики. В качестве ответной меры силовики провели рейд бронетехники.

В свою очередь грузинская сторона заявила, что ведет строительство блокпоста полиции вблизи линии югоосетинской границы на своей территории, передает РИА Новости.

Власти Южной Осетии потребовали до пятницы убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз".

После этого госдепартамент США призвал Россию задействовать свои каналы для предотвращения эскалации на границе между Южной Осетией и Грузией.

В ночь на 8 августа 2008 года с обстрела грузинской армией Цхинвала и попытки установить контроль над республикой начался вооруженный конфликт в Южной Осетии.

В тот момент в зоне конфликта находились 500 российских миротворцев. Дмитрий Медведев, занимавший пост президента России, объявил о начале операции в республике.

После этого в регион были введены российские войска. Позже Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, которые объявили о выходе из состава Грузии.