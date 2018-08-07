Медведев рассказал о причинах грузино-югоосетинского конфликта в 2008 году

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
В грузино-югоосетинском конфликте 2008 года у России не было цели разгромить грузинскую армию или казнить главу страны Михаила Саакашвили, об этом в интервью газете "Коммерсантъ" рассказал Дмитрий Медведев.
"Я считаю, что правильно поступил, когда принял решение о том, чтобы проявить сдержанность и не форсировать дальнейшие действия", – заявил премьер-министр.
По его словам, стояла задача выбить грузинские войска из Цхинвала и навести там порядок. Деэскалация военных действий позволила успокоить ситуацию в Южной Осетии и Абхазии.
По мнению Медведева, причиной начала конфликта стало "аморальное и преступное" поведение Саакашвили. Глава правительства РФ предположил, что свои действия грузинский лидер обсуждал с покровителями в США.
Премьер также отметил, что Россия готова выстраивать отношения с новым руководством Грузии.
В ночь с 7 на 8 августа 2008 года Грузия ввела войска в Южную Осетию, которую считает своей территорией. Россия, вмешавшаяся в конфликт, вытеснила грузинских военных из Цхинвала.
После прекращения боевых действия Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого дипотношения двух государств были разорваны.
Медведев в 2008 году был президентом России, его полномочия главы государства закончились в 2012 году.
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