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Кондолиза Райс, занимавшая в 2008 году пост госсекретаря США, неоднократно уверяла российскую сторону, что президент Грузии Михаил Саакашвили не решится вступать в военный конфликт на территории Южной Осетии. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" рассказал спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

По словам Иванова, который в 2008 году был вице-премьером, курировавшим ОПК, а до этого – министром обороны, Райс в личных беседах говорила ему, что Саакашвили не перейдет "красную черту".

После событий августа 2008 года Райс заявила, что американцы не причастны к нападению на Южную Осетию, а реакция Запада показала, что все "прекрасно понимали, кто виновен в развязывании конфликта".

"Она (Райс) призналась, конечно, что это инициатива Саакашвили и что он виновник войны. Но в приватной, частной беседе и не в микрофон. Она фактически признала, что Саакашвили сорвался с поводка", – рассказал спецпредставитель президента.

Накануне Дмитрий Медведев рассказал, почему российские военные не стали продвигаться на Тбилиси в 2008 году. По его словам, у России не было цели разгромить грузинскую армию или казнить главу страны.

Грузия ввела войска в Южную Осетию, которую считает своей территорией, в ночь с 7 на 8 августа 2008 года. Россия, вмешавшаяся в конфликт, вытеснила грузинских военных из Цхинвала.

После прекращения боевых действия Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого дипотношения двух государств были разорваны.

Во вторник Вашингтон в очередной раз призвал Россию вывести военные подразделения из Абхазии и Южной Осетии, заявив о непризнании статуса этих территорий.