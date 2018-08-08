Иванов рассказал о "сорвавшемся с поводка" Саакашвили во время конфликта с Южной Осетией

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Кондолиза Райс, занимавшая в 2008 году пост госсекретаря США, неоднократно уверяла российскую сторону, что президент Грузии Михаил Саакашвили не решится вступать в военный конфликт на территории Южной Осетии. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" рассказал спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
По словам Иванова, который в 2008 году был вице-премьером, курировавшим ОПК, а до этого – министром обороны, Райс в личных беседах говорила ему, что Саакашвили не перейдет "красную черту".
После событий августа 2008 года Райс заявила, что американцы не причастны к нападению на Южную Осетию, а реакция Запада показала, что все "прекрасно понимали, кто виновен в развязывании конфликта".
"Она (Райс) призналась, конечно, что это инициатива Саакашвили и что он виновник войны. Но в приватной, частной беседе и не в микрофон. Она фактически признала, что Саакашвили сорвался с поводка", – рассказал спецпредставитель президента.
Накануне Дмитрий Медведев рассказал, почему российские военные не стали продвигаться на Тбилиси в 2008 году. По его словам, у России не было цели разгромить грузинскую армию или казнить главу страны.
Грузия ввела войска в Южную Осетию, которую считает своей территорией, в ночь с 7 на 8 августа 2008 года. Россия, вмешавшаяся в конфликт, вытеснила грузинских военных из Цхинвала.
После прекращения боевых действия Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого дипотношения двух государств были разорваны.
Во вторник Вашингтон в очередной раз призвал Россию вывести военные подразделения из Абхазии и Южной Осетии, заявив о непризнании статуса этих территорий.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: