Госдеп призвал РФ вывести войска из Южной Осетии и Абхазии

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В Вашингтоне призвали Россию вывести военные подразделения из Абхазии и Южной Осетии, в очередной раз заявив о непризнании статуса этих территорий.

Позицию Госдепартамента США озвучила руководитель пресс-службы ведомства Хезер Науэрт.

"Соединенные Штаты призывают Россию отозвать свои войска на позиции, на которых они находились до вторжения и до соглашения о прекращении огня в 2008 году", – цитирует представителя госдепартамента США ТАСС.

"Эти регионы (Абхазия и Южная Осетия) являются частью Грузии, они не являются частью России, а Соединенные Штаты продолжают поддерживать суверенитет Грузии и ее территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ", – добавила Науэрт.

Ранее о грузино-югоосетинском конфликте 2008 года в интервью газете "Коммерсантъ" говорил Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что у России не было цели разгромить грузинскую армию. Стояла задача выбить грузинские войска из Цхинвала и навести там порядок.

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года Грузия ввела войска в Южную Осетию, которую считает своей территорией. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, вмешалась в конфликт и вытеснила грузинских военных из Цхинвала.

После прекращения боевых действий Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.