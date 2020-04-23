Зеленский предложил должность вице-премьера Саакашвили

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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером.

Саакашвили написал в Facebook, что поддерживал Зеленского во время выборов и связывает с его командой большие надежды для Украины.

Он добавил, что представит в Верховной раде "программу неотложных изменений" и своего участия в работе правительства.

Политик также выразил надежду, что сможет быть "надежным членом команды и пригодится народу Украины, сделав что-то полезное для людей".

Ранее Саакашвили заявил, что без корректировки политической системы на Украине возникнет угроза целостности государства.

Саакашвили обвинил Порошенко в фальсификации на выборах

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили несколько уголовных дел. В 2015 году экс-президент Украины Петр Порошенко предоставил ему гражданство и пост губернатора Одесской области.

Однако в 2016 года Саакашвили был уволен, позже ему запретили въезд на Украину. Он вернулся в 2019 году, когда Зеленский отменил указ о лишении его гражданства.