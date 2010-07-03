Эксперт оценил заявление Саакашвили о возвращении в Грузию

Михаил Саакашвили неоднократно пытался вернуться в Грузию, хотя на территории этой страны он не имеет права заниматься политической деятельностью из-за уголовных дел, возбужденных против него. Об этом RT рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Ранее политик в интервью одному из изданий сообщил, что намерен вернуться в Грузию в ближайшее время. "Месяц или три месяца", – ответил он на соответствующий вопрос.
"Если он сейчас попытается приехать, то его арестуют. То, что Саакашвили активно использовал украинские направления, чтобы усиливать свои позиции в грузинском направлении… было видно достаточно давно", – оценил Абзалов перспективы Саакашвили возвращения на историческую родину.
В среду, 29 июня, бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили приехал на Украину из Варшавы, после того как президент Украины Владимир Зеленский вернул ему гражданство.
Грузию Саакашвили покинул в 2013 году, там против него было возбуждено несколько уголовных дел. В 2015 году он пришел в украинскую политику. Бывший тогда президент Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области. В конце 2016 года Саакашвили лишился этой должности. А в 2017 году политик был лишен гражданства Украины, когда находился в Польше.
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