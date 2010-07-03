В Госдуме оценили решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство

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Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Михаилу Саакашвили украинского гражданства, передает RT.

"Если новый украинский лидер сможет использовать энергию и потенциал Саакашвили в мирных целях, то из этого может что-то получиться", – считает депутат.

При этом Владимир Катенев отметил, что Михаил Саакашвили весьма эмоциональный человек. "Но зачастую его заносит в крайности, с ним может быть непросто. Пока остается вопросом, в какой ипостаси его использует Зеленский", – заключил он.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинского гражданства.

Ранее адвокат Саакашвили подал в администрацию Зеленского письмо политика с просьбой вернуть ему гражданство Украины.

По информации СМИ, Саакашвили намерен вернуться на Украину 31 мая. Экс-президент Грузии мобилизует работу партии "Движение новых сил" перед парламентскими выборами.

Другим указом Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Ранее Тбилисский суд обязал Саакашвили и других грузинских чиновников выплатить более 77 тысяч долларов бывшему депутату Валерию Гелашвили в качестве компенсации за избиение в 2005 году.

