Саакашвили оценил заявление Путина о его гражданстве

Фото: РИА Новости/Стрингер

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство заявил, что его "притесняла" Россия.

Саакашвили на своей странице в Facebook отметил, что Путин якобы требовал у Порошенко выдворить его из Украины и не приглашать на инаугурацию в 2014 году.

Саакашвили также заявил, что люди Порошенко через посредников требуют у Владимира Зеленского не возвращать ему гражданство и не пускать его на территорию страны.

Ранее Владимир Путин призвал вернуть украинское гражданство бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили и другим украинцам, которые покинули свою страну, спасаясь от режима Порошенко.

"Например, было бы справедливым вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем. Имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича", – отметил Путин. Президент также подчеркнул, что Саакашвили был "незаконно лишен гражданства, выслан незаконно из страны".

В 2013 году Саакашвили покинул Грузию, где против него возбудили уголовные дела, а по некоторым из них он был заочно осужден. В 2015 году Саакашвили пришел в украинскую политику и был назначен губернатором Одесской области. В конце 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не выполнил обещания по развитию области. Летом 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.