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05:07

Саакашвили назвал причину поедания галстука

политика за рубежом

05:07

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Фото: YouTube/BobySevas

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объяснил, зачем жевал галстук во время телевизионного эфира.

Эпизод произошел в ходе конфликта в Южной Осетии в 2008 году. По словам Саакашвили, он не знал, что находится в прямом эфире.

"А когда человек остается наедине с собой, особенно в такой ситуации, как вы сказали, он может что угодно сделать", – сказал политик изданию "Гордон".

Экс-президент Грузии признался, что привычка жевать галстуки у него появилась еще в пионерлагере "Артек".


"Уже там к галстуку я был неравнодушен. Поэтому, видите – особенно их и не ношу", – сказал он. Также Саакашвили в шутку заметил, что благодаря "отказу от галстуков" похудел.

В августе 2008 года грузинские войска атаковали Южную Осетию. Россия, защищая местных жителей, после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Галстук Саакашвили стал предметом шуток и анекдотов после того, как кадры показала телерадиокорпорация "Би-би-си".

Бывший министр обороны РФ Сергей Иванов ранее рассказал, что Кондолиза Райс, занимавшая пост госсекретаря США, в 2008 году "фактически признала, что Саакашвили сорвался с поводка".

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