Путин рассчитывает договориться с Зеленским по вопросу гражданства

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Владимир Путин рассчитывает, что с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским удастся договориться по вопросу гражданства.

В частности, российский лидер положительно оценил слова Зеленского о готовности Киева выдать украинские паспорта всем россиянам. "Это говорит о том, что мы договоримся, наверное, потому что у нас есть много общего", – цитирует Путина ТАСС. Президент РФ добавил, что имеет в виду общность русского и украинского народов.

24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства для жителей востока Украины. Позже глава государства не исключил, что в перспективе порядок получения гражданства РФ могут упростить для всех украинцев. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, получение жителями Донбасса гражданства РФ при сохранении ими украинских паспортов не создаст никакой путаницы.

Кроме того, Владимир Путин призвал вернуть украинское гражданство бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили и другим украинцам, которые покинули свою страну, спасаясь от режима Порошенко. "Например, было бы справедливым вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем. Имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича", – приводит слова российского лидера "Интерфакс". Как подчеркнул президент РФ, Саакашвили был "незаконно лишен гражданства, выслан незаконно из страны".

В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства из-за недостоверных сведений, которые тот указал при заполнении анкеты на получение паспорта. В сентябре того же года украинский суд признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы. Политик пытался приехать в Киев на поезде из Польши, а потом отправился к польско-украинской границе на автобусе. На КПП его сторонники прорвали оцепление, и Саакашвили проник в страну. Было возбуждено дело по статье о незаконном пересечении госграницы. Позже Государственная миграционная служба Украины отказала Саакашвили в предоставлении статуса беженца.

12 февраля 2018 года Михаил Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева, доставлен в аэропорт и выдворен на самолете в Польшу. В погранслужбе Украины пояснили, что политик нарушил закон и нелегально находился на территории страны.