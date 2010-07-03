Зеленский ответил на слова Путина о паспортах для украинцев

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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова Владимира Путина о выдаче паспортов РФ гражданам Украины.

По словам Зеленского, властям России "не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят" этого, передает "Вечерняя Москва".

"Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ", – написал он в Facebook.

При этом Зеленский заявил, что Украина будет защищать, предоставлять убежища и гражданство всем, "кто готов бороться за свободу".

Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей востока Украины 24 апреля. По словам российского лидера, инициатива носит гуманитарный характер.

Позже глава России заявил, что в будущем для всех украинцев может быть упрощен порядок получения гражданства РФ.