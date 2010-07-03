Мир в Донбассе по плану России допустили в штабе Зеленского

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков назвал мир в Донбассе по плану России возможным, но неприемлемым вариантом.
В эфире канала "112 Украина" Разумков отметил, что "можно было бы, наверное, прийти к этому миру, но я думаю, что ни одному патриоту этой страны такой путь неприемлем".
По его словам, урегулирование внутриукраинского конфликта на юго-востоке страны может наступить лишь на условиях украинской стороны, передает РИА Новости.
На данный момент никому неизвестен метод мгновенного "прекращения войны", однако есть понимание, какие действия следует предпринять, подчеркнул спикер.
Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Киевские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР после объявления независимости в ходе госпереворота на Украине.
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