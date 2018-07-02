Саакашвили потребовал вернуть ему гражданство Грузии

Фото: ТАСС/Zuma/Nazar Furyk

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили потребовал вернуть ему грузинское гражданство. Он также заявил о планах участвовать в политической жизни страны.

Нынешнего грузинского лидера Георгия Маргвелашвили политик назвал "абсолютным трусом". "Если у него есть элементарное мужество, если в нем есть хоть капля человеческого, пусть вернет мне грузинское гражданство", – подчеркнул Саакашвили в эфире телекомпании "Рустави 2". "Впустите меня в Грузию, и я покажу вам, кого боится правительство и кем будут пугать народ", – добавил политик.

По словам Саакашвили, его лишили грузинского гражданства с нарушениями.

В администрации президента Грузии заявления Саакашвили сочли неадекватным. "Саакашвили прекрасно знает, что президент Маргвелашвили не отнимал у него грузинское гражданство", – пояснил глава президентской администрации Георгий Абашишвили. Он напомнил, что ранее Саакашвили сам отказался от гражданства Грузии взамен на украинское. "К тому же, за весь этот период он ни разу не обращался с просьбой о возобновлении гражданства", – отметил Абашишвили.

В 2015 года Саакашвили лишился гражданства Грузии, получив украинский паспорт. По правилам, которые действовали до марта 2018 года, гражданин Грузии автоматически лишался гражданства при получении паспорта другой страны.

Ранее сообщалось, что в Грузии Михаила Саакашвили заочно приговорили к шести годам‍ заключения. Такое решение принял городской суд Тбилиси по делу об избиении экс-депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.