Саакашвили собирается вернуться на Украину на следующей неделе

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Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может в среду вернуться на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Ожидается прилет Саакашвили в среду, 29 мая", – сказано в сообщении.

Саакашвили заявил, что собирается возвращаться на Украину, после президентских выборов на Украине, которые выиграл Владимир Зеленский.

Зеленский пообещал предоставить гражданство всем, кто готов "строить новую, сильную и успешную Украину".

В 2013 году Саакашвили покинул Грузию. Там против него возбуждено несколько уголовных дел.

В 2015 году он пришел в украинскую политику. Бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области и предоставил гражданство.

В конце 2016 года Порошенко уволил Саакашвили. Бывший президент страны заявил тогда, что тот не выполнил обещания по развитию региона и ухудшил экономические показатели области.