Саакашвили посоветовал Зеленскому не вступать в переговоры с Москвой

Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили посоветовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому забыть о переговорах с Россией. Заявление политик сделал в эфире телеканала "НАШ".
Саакашвили полагает, что Зеленскому стоит уделить внимание борьбе с Петром Порошенко. Тот, по его словам, сейчас предпринимает ряд мер в надежде через несколько месяцев взять реванш у нового главы государства. А вот общение с Россией ни к чему не приведет, уверен Саакашвили.
"Любые заигрывания и только двусторонние переговоры с Москвой ничего не дадут, потому что Москва тоже недоговороспособна", – сказал он.
Ранее Саакашвили отмечал, что Зеленский станет хорошим президентом для Украины, но столкнется с серьезным противодействием со стороны Порошенко.
30 апреля ЦИК Украины официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22%. По законодательству, инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов, то есть не позднее 3 июня.
Инаугурация нового украинского президента пройдет 20 мая.
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