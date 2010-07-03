Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинского гражданства.

"Внести в указ президента Украины… изменения, исключив положение об утрате Саакашвили Михаилом гражданства Украины", – говорится в документе, опубликованном на сайте главы государства.

Ранее адвокат Саакашвили подал в администрацию Зеленского письмо политика с просьбой вернуть ему гражданство Украины.

По информации СМИ, Саакашвили намерен вернуться на Украину 31 мая. Экс-президент Грузии мобилизует работу партии "Движение новых сил" перед парламентскими выборами.

Другим указом Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Ранее Тбилисский суд обязал Саакашвили и других грузинских чиновников выплатить более 77 тысяч долларов бывшему депутату Валерию Гелашвили в качестве компенсации за избиение в 2005 году.