Саакашвили обязали выплатить более 77 тысяч долларов избитому депутату

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, бывший премьер Вано Мерабишвили, экс-сотрудник МВД Эрекле Кодуа, а также МВД и Минфин должны будут выплатить 215 тысяч лари (более 77 тысяч долларов) бывшему депутату Валерию Гелашвили.

Такую компенсацию материального и морального ущерба считает необходимой Тбилисский суд. Речь идет о компенсации за избиение Гелашвили в 2005 году, сообщает ТАСС.

По информации прокуратуры, это произошло после того, как он написал в газете, что у него отобрали имущество и обвинил в этом тогдашнего президента Саакашвили. Глава государства поручил Мерабишвили, который возглавлял МВД, наказать Гелашвили. Сделали это сотрудники МВД и Минфина.

У него при себе было около 10 тысяч долларов, которые пропали. Спецназ забрал также бриллиантовое кольцо.

В 2018 году суд приговорил Саакашвили заочно к шести годам тюрьмы, Мерабишвили в 2016 году – к шести годам и девяти месяцам. Помимо Саакашвили и Мерабившили, по девять лет заочно получили Кодуa и еще один сотрудник МВД Гия Сирадзе, которые находятся за пределами Грузии.