Кремль ответил на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о намерении Москвы воссоздать СССР.

"Нет, таких планов нет", – сказал Песков РИА Новости. Саакашвили ранее заявил, что у главы России Владимира Путина якобы есть планы по реставрации Советского Союза.

По его словам, к 2024 году Россия хочет включить в союз Грузию, Армению, Белоруссию, Молдавию и часть Украины за исключением Западной.

В сентябре первый президент Украины Леонид Кравчук напомнил, что в 1991 году население страны голосовало за союзное государство с Россией.