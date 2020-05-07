Саакашвили назначен главой исполнительного комитета реформ Украины

20:36
Фото: ТАСС/Zuma/Serg Glovny
Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ, сообщает пресс-служба главы украинского государства.
Зеленский поздравил его с новым вызовом. Президент выразил надежду на то, что Саакашвили сможет "придать импульс Национальному совету реформ" и поможет с важными изменениями в стране.
Этим же указом Александр Ольшанский назначен заместителем председателя исполнительного комитета реформ.
В апреле бывший президент Грузии принял предложение Зеленского стать вице-премьером Украины. Он уточнил, что глава страны поручил ему заниматься переговорами с Международным валютным фондом и международными финансовыми организациями. Саакашвили подчеркнул, что Украина "заходит в очень сильный экономический шторм, настоящее цунами, кризис".
Он писал, что поддерживал Зеленского во время выборов и связывает с его командой большие надежды для Украины. Экс-президент Грузии обещал представить в Верховной раде "программу неотложных изменений" и своего участия в работе правительства.
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