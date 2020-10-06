Мишустин уверен в восстановлении добрососедских отношений РФ с Украиной

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россияне тепло относятся к народу Украины, заявил Михаил Мишустин во время встречи с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком. Об этом сообщили РИА Новости.

"Уверен, что абсолютное большинство россиян очень тепло, по-братски относятся к украинцам, вообще к нашим отношениям и нашей истории и, конечно же, желают того, о чем вы говорили, это возвращение нормальных добрососедских отношений, которые были много лет между нашими странами", – отметил Мишустин.

Также премьер-министр отметил, что это время еще придет.

Ранее Мишустин рассказал о мерах по поддержке рынка труда. Он сообщил, что правительство России в рамках мер по поддержке рынка труда уже направило 3 миллиарда рублей на организацию переобучения специалистов.