Мишустин назвал приоритет российского правительства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что сейчас приоритетом остается исполнение социальных обязательств. По словам главы кабмина, каждый рубль должен пойти на улучшение жизни людей, сообщает РИА Новости.

"Даже в нынешних непростых условиях приоритетом остается исполнение социальных обязательств перед гражданами и восстановление российской экономики", – заявил Михаил Мишустин. Премьер обратил внимание, что надо решать задачи, поставленные перед Россией и обозначенные президентом.

Ранее Мишустин призвал чиновников внимательно относиться к публичным высказываниям. По его словам, они должны избегать двусмысленности, особенно в условиях непростой экономической ситуации.