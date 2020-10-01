Мишустин призвал чиновников внимательно относиться к публичным высказываниям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Все члены правительства должны внимательно относиться к публичным высказываниям, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По его словам, они должны избегать двусмысленности, особенно в условиях непростой экономической ситуации.

"Уважаемые коллеги, на каждом из нас серьезная ответственность, и каждое наше слово тщательно анализируется бизнесом и финансистами", – заявил Мишустин.

Ранее правительство РФ одобрило общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, роста долгосрочных структурных изменений в экономике.

По словам Михаила Мишустина, документ направлен на восстановление эффективной занятости, поддержку малого и среднего бизнеса, улучшение делового климата и поддержку импортозамещения. План синхронизирован с проектом бюджета.