Кабмин одобрил общенациональный план восстановления экономики

Фото: ТАСС/Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ

Правительство России одобрило общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, роста долгосрочных структурных изменений в экономике, сообщается на сайте кабмина.

Как подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, этот документ направлен на восстановление эффективной занятости, поддержку малого и среднего бизнеса, улучшение делового климата и поддержку импортозамещения.

Глава правительства напомнил, что некоторые мероприятия плана уже успешно выполняются, он синхронизирован с проектом бюджета на следующие три года.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов ранее сообщил, что в России завершена работа над планом восстановления экономики. Он пояснил, что план утвердят синхронно с прогнозом социально-экономического развития.

Эксперты заявили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России. Отмечалось, что упадок является самым существенным для весенних месяцев за 16 лет.

По мнению президента РФ Владимира Путина, экономические достижения страны за последние годы помогут РФ достойно выйти из пандемии. Глава государства отметил, что резервы России выросли за последние годы в 50 раз.

