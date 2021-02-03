США поддержали введение Зеленским санкций против трех телеканалов

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Посольство США в Киеве объявило о поддержке решения президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций против трех телекомпаний в связи с обвинениями в пророссийской пропаганде. Об этом сообщает RT.

"США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные вчера Украиной в защиту суверенитета и территориальной целостности в соответствии с ее законодательством", – сообщает диппредставительство.

Там отметили, что Соединенные Штаты призывают страны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информвойне против суверенных государств.

Ранее президент Украины подписал указ о введении санкций в отношении телерадиокомпании "112 Украина", ее региональных каналов "Новый формат", "Ариадна ТВ", "ТВ Выбор", "Партнер ТВ" и "Лидер ТВ", а также компании "Новости 24 часа" (NewsOne). Постановление президента ввело в действие решение Совета национальной безопасности и обороны с ограничением работы на срок 5 лет.

Позднее Зеленский назвал решение о вводе санкций в отношении телеканалов трудным решением, поскольку власти Украины выступают за свободу слова. Однако президент отметил, что вместе с тем они намерены бороться против пропаганды.

В связи с таким решением Зеленского фракция "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной раде Украины объявила о намерении инициировать ему импичмент.