В Совфеде оценили запрет вещания в Латвии 16 русскоязычных каналов

16:02
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал запрет вещания в Латвии 16 русскоязычных каналов. По его словам, власти страны действуют в своем духе, передает RT.
"Сначала они не давали русскоязычным жителям гражданство, потом они закрыли все русскоязычные школы, теперь они борются со СМИ. А борются знаете почему? Потому что там правда. На этих каналах говорят правду о России и о событиях в мире, а им этого знать не хочется", – сказал Джабаров.
Сенатор также выразил удивление в связи с бездействием Евросоюза. Он заявил, что болезнь двойных стандартов приобрела уже хроническую форму.
"Удивляюсь, почему молчит Евросоюз. Получается, что он замечает соринку в чужом глазу, а в своем бревна не видит. Будем надеяться, что рано или поздно придут новые поколения политиков, которые поймут, что с Россией нужно поддерживать хорошие отношения, в том числе и с использованием этих русскоязычных СМИ. А если нет, то пусть изолируют сами себя", – добавил Джабаров.
Ранее руководитель Национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш выступил с официальным заявлением о запрете в стране еще 16 телеканалов РФ. Он объяснил такое решение невозможностью получить информацию о представителях вещателей в Латвии.
Под запрет попали телеканалы REN TV Baltic, NTV Mir Baltic, Karusel International, "НТВ Сериал", "НТВ Стиль", "НТВ Право", "Киномикс" и другие.
Ранее на Украине ограничили деятельность сразу нескольких каналов. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Согласно этому документу, на пять лет была запрещена работа каналов телерадиокомпании "112 Украина" и телеканала NewsOne.
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