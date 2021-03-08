В Госдуме назвали закрытие телеканалов на Украине ударом по демократии

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Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал закрытие украинских оппозиционных телеканалов ударом по демократии, передает RT.
По словам парламентария, данные телеканалы пользовались популярностью.
"Это вызывает большое недовольство среди людей, в первую очередь русскоязычных, потому что эти каналы пользовались популярностью и имели определенную альтернативную точку зрения на многие вопросы. Сложно сказать, что это удар по России, – это удар по демократии", – заявил Чепа.
Ранее советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко назвал данные действия "очень сильным ударом" по России.
3 февраля на Украине ограничили деятельность сразу нескольких каналов. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Согласно этому документу, на пять лет была запрещена работа каналов телерадиокомпании "112 Украина" и телеканала NewsOne.
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