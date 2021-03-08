На Украине рассказали об "очень сильном ударе" по России

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Советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко рассказал об "очень сильном ударе" по России. Об этом спикер заявил в интервью телеканалу "Обозреватель".
Поцелуйко рассказал, что ощутимым выпадом в адрес РФ стало закрытие украинских оппозиционных телеканалов.
"Закрытие каналов Медведчука и Козака – это удар по их инструменту влияния в Украине. Я уверен, что это очень сильный удар и потрясение для России", – заявил советник.
Поцелуйко выразил мнение, что со стороны Москвы вскоре последует ответный удар. Он заверил, что на Украине готовы к любым действиям со стороны РФ.
"Мы считаем, что будет противодействие. Вопрос только, когда и в какой степени", – заключил Поцелуйко.
3 февраля на Украине ограничили деятельность сразу нескольких каналов. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Согласно этому документу, на пять лет была запрещена работа каналов телерадиокомпании "112 Украина" и телеканала NewsOne.
Позднее Владимир Путин назвал закрытие телеканалов на Украине проявлением двойных стандартов. Глава государства расценил подобные действия как попытку властей Киева достигнуть собственные геополитические цели.
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