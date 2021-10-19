Глава Пентагона заявил, что Россия мешает урегулированию конфликта в Донбассе

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Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия не только развязала конфликт в Донбассе, но и препятствует его урегулированию. Об этом сообщает ТАСС.
"Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну, Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины", – сказал глава Пентагона в ходе брифинга в Киеве с украинским коллегой Андреем Тараном.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены делать все возможное для защиты территориальной целостности Украины.
При этом Таран отметил готовность Вооруженных сил Украины защищать страну, а также выразил надежду на то, что Вашингтон продолжит поддерживать независимость Украины и сдерживать Россию от дальнейшего распространения агрессии. По его словам, Киев в этом вопросе рассчитывает на дипломатическую и военно-техническую помощь со стороны США.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Москва должна признать свою ответственность в качестве стороны конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на это, подчеркнул, что на юго-востоке Украины нет и не было российских военнослужащих, Киев должен самостоятельно решить ситуацию в этом регионе за счет применения Минских соглашений.
Ситуация на Донбассе обострилась в феврале текущего года, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за происходящее друг на друга.
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский допустил вероятность полномасштабной войны с Россией. Он заявил, что если это произойдет, то будет самой большой ошибкой Москвы.
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